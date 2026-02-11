Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:01

Певцов объяснил, почему не возглавит Школу-студию МХАТ вместо Богомолова

Певцов: новым ректором Школы-студии МХАТ может стать только ее выпускник

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что не готов возглавить Школу-студию МХАТ после отставки режиссера Константина Богомолова. Он подчеркнул, что ему не поступало соответствующего предложения. По словам актера, возглавить учреждение должен исключительно его выпускник.

Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом, — сказал он.

Ранее Богомолов обратился с просьбой к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Причины, побудившие его принять такое решение, он не озвучил.

Назначение Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ в январе 2026 года шокировало театральное сообщество. Выпускники школы выразили свое недовольство в открытом письме Любимовой. Они были против этого решения, поскольку оно нарушало принцип преемственности, так как Богомолов не оканчивал данное учебное заведение.

