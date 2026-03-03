Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 23:02

SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом

SHOT: жители Волгограда сообщили о минимум пяти взрывах над городом

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Волгограда стали свидетелями мощной работы противовоздушной обороны. По информации канала, в южной и северной частях города прозвучало от пяти до семи взрывов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT уточнил, что в небе видны вспышки, слышен гул беспилотных летательных аппаратов. По предварительным сведениям канала, российские средства ПВО уничтожают воздушные цели на подлете к городу.

Согласно версии SHOT, беспилотники заходят в город на предельно низкой высоте, что затрудняет их обнаружение. Однако канал подчеркнул, что несколько вражеских целей уже сбито. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Оперативные службы работают в усиленном режиме. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

