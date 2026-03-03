Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке

Франция усиливает военное присутствие в Средиземноморье, направляя авианосец «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в регион на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Франция как ключевой член НАТО и союзник США демонстрирует готовность защищать свои интересы.

В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем будущем я отдал приказ авианосцу «Шарль де Голль», его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море, — сказал Макрон.

Авианосная группа «Шарль де Голль» способна наносить удары по наземным целям и обеспечивать противовоздушную оборону. Решение принято после начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Она уже привела к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и сотен мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно, типа Shahed, никто не пострадал. На этом фоне Кипр, председательствующий в Совете ЕС, отменил встречу министров Евросоюза, которая должна была пройти в Никосии.