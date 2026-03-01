Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР КСИР заявил об отходе американского авианосца с района базирования после атаки

Американский авианосец «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана.

После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию, — указано в сообщении.

Иранские военные подчеркивают, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей. Авианосец «Авраам Линкольн» — один из ключевых элементов американского военного присутствия в регионе, и его вынужденное перемещение может свидетельствовать о серьезности полученных повреждений или об изменении оперативной обстановки.

Атака на авианосец стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля. Ранее КСИР уже отчитался об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и выводе из строя вспомогательного корабля ВМС США. Официальный Вашингтон пока не комментирует заявления иранской стороны.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.