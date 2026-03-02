Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены

В 2026 году большинство россиян выберут другие страны для пляжного отдыха, чем в 2025-м, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению экспертов, популярный среди путешественников Таиланд может обойти Китай. Кроме того, в пятерку лидеров ворвется Вьетнам. Где дешево и с комфортом провести весенний отпуск за рубежом — в материале NEWS.ru.

Куда недорого поехать в марте за границу на море

Топ-3 недорогих направлений весной — ОАЭ, Египет и Турция, рассказала в беседе с NEWS.ru владелица турфирмы Ксения Переина. Она уточнила, что в Объединенные Арабские Эмираты можно отправиться уже в марте (в случае нормализации ситуации на Ближнем Востоке. — NEWS.ru). В стране стоит летняя погода, температура воздуха достигает +27 градусов, а воды — +23. Путевка на двоих на 10 ночей в пятизвездочный отель по программе «все включено» будет стоить от 210 тысяч рублей, сказала Переина.

Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru добавила, что, отправляясь в Дубай, можно включить в путевку только завтраки, потому что в городе много кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Она пояснила, что так можно разнообразить рацион, выбирая каждый раз новое место, и не питаться в отеле весь отпуск.

При этом в Рас-эль-Хайме лучше покупать тур с полным пансионом или с системой «все включено», посоветовала эксперт. По ее словам, в этом эмирате не так много заведений общепита, а питаться отдельно в гостинице будет невыгодно.

«Все очень сильно зависит от района. Одни хотят отдыхать только в Джумейре, другим и в Бур-Дубай будет нормально, и в Дейре. Кто-то скажет: „Хочу отель только на Пальме“. Там будет очень дорого. Средний ценник за „все включено“ на 10 ночей составляет порядка 220–230 тысяч», — объяснила Ансталь.

Палм-Джумейра, Дубай Фото: IMAGO/Markus Mainka/Global Look Press

Куда поехать за границу на море в апреле и мае

Переина отметила, что в апреле туристы могут отправиться в Египет. По ее словам, во второй месяц весны это направление стоит выбирать тем, кто хочет найти идеальный баланс цены и тепла. В апреле воздух в Египте прогревается до +27 градусов, вода — до плюс 23. Цена путевки на 10 ночей на двоих по системе «все включено» в отель пять звезд начинается от 170 тысяч рублей.

По словам Переиной, в мае можно ехать в Турцию. Это самое выгодное время для отдыха в стране, поскольку там начинается пляжный сезон. Воздух прогревается до +25 градусов, вода — до плюс 20. Путевки в пятизвездочный отель на двоих на 10 ночей обойдутся в 110 тысяч рублей.

«Если вам нужно теплое море для купания, выбирайте Египет или ОАЭ. Если хотите сэкономить и не боитесь прохладной воды, то отправляйтесь в Турцию в мае», — подчеркнула Переина.

Ансталь добавила, что в это время в республике будет особенно комфортно на побережье Эгейского моря. «Море очень быстро нагревается и тепло. Средиземное море нагревается чуть позже», — отметила специалист.

Куда бюджетно съездить за границу на несколько дней

Ансталь подчеркнула, что те туристы, кто не планирует долго отдыхать и купаться в море, могут выбрать для краткосрочного тура Стамбул. Город лучше всего посетить в марте-апреле. Ехать туда на 10 ночей не имеет смысла, однако можно бюджетно провести в Стамбуле пять ночей. Путевка на одного человека с учетом перелета и проживания стоит от 30 тысяч рублей, на двоих — от 60–70 тысяч, сказала турэксперт.

«В марте начинается приятная погода. Стамбул в апреле — это вообще любовь. Цветут тюльпаны, вечерами прохладно, но днем абсолютно комфортно. Многие ходят и в футболочках, и в тонких кофточках. Нет жары, но и не холодно. Это абсолютно комфортная температура для прогулок», — сказала Ансталь.

Стамбул, Турция Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Она добавила, что в апреле цены на путевки в Стамбул могут подрасти из-за сезона тюльпанов и более теплой погоды.

Какие страны Азии стоит выбрать для пляжного отдыха весной

Довольно бюджетное азиатское направление для пляжного отдыха весной 2026 года — Таиланд, заявила Ансталь. При этом она предупредила, что, несмотря на невысокую стоимость тура, в этой стране можно оставить немало денег на дополнительные расходы. Причина — разрекламированность направления среди российских туристов, пояснила эксперт. По словам Ансталь, в среднем тур на 10 ночей на двоих обойдется в 230 тысяч рублей.

«Можно выбрать Вьетнам — это классный аналог Таиланду. Многие туда еще не ездили и пока смотрят на него с опаской, но при этом направление дает очень хороший прайс. Стоимость тура тоже составляет порядка 230 тысяч, но в самой стране очень дешево. Там вы будете королем за те же деньги, которые оставили бы в Таиланде», — отметила Ансталь.

Турэксперт добавила, что любители отдыха в Азии могут рассмотреть возможность поездки в Китай весной этого года. Путешествие в эту страну обойдется немного дороже Таиланда и Вьетнама, предупредила она.

Китай, Санья Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

