Названа новая стоимость въездной визы в Египет

Стоимость въездной визы в Египет возрастет с $25 до 30$ (с 1,9 тыс. до 2,3 тыс. рублей), передает Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит $30 вместо $25, — говорится в материале.

В декабре 2025 года Министерство туризма и древностей Египта объявило, что решения о повышении стоимости визы с $25 до $45 (более 3,4 тыс. рублей) не было принято. Вместо этого был определен максимальный размер визового сбора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся визовый центр Японии. Он начал работу 12 февраля. За первые часы его посетили пять человек, которые отметили комфортные условия и отсутствие очередей. Центр будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Стоимость оформления визы составляет 970 рублей, для граждан России, стран СНГ и Грузии она бесплатна. Минимальный срок рассмотрения заявления — четыре рабочих дня.