Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:23

Названа новая стоимость въездной визы в Египет

Стоимость въездной визы в Египет вырастет до 2,3 тыс. рублей с 1 марта

Шарм-эш-Шейх, Египет Шарм-эш-Шейх, Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость въездной визы в Египет возрастет с $25 до 30$ (с 1,9 тыс. до 2,3 тыс. рублей), передает Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит $30 вместо $25, — говорится в материале.

В декабре 2025 года Министерство туризма и древностей Египта объявило, что решения о повышении стоимости визы с $25 до $45 (более 3,4 тыс. рублей) не было принято. Вместо этого был определен максимальный размер визового сбора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся визовый центр Японии. Он начал работу 12 февраля. За первые часы его посетили пять человек, которые отметили комфортные условия и отсутствие очередей. Центр будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Стоимость оформления визы составляет 970 рублей, для граждан России, стран СНГ и Грузии она бесплатна. Минимальный срок рассмотрения заявления — четыре рабочих дня.

визы
Египет
цены
повышение цен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.