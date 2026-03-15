15 марта 2026 в 16:59

Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе текущего конфликта с США и Израилем, сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в эфире гостелерадиокомпании республики. Речь идет о 54-й волне операции «Правдивое обещание — 4». В ходе атаки также использовались сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, ракеты «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад».

В КСИР уточнили, что удары наносились по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, объектам военной и оборонной промышленности, а также местам дислокации израильских военнослужащих.

Ранее стало известно, что обломки иранской баллистической ракеты, предположительно, могли повредить здание, где размещается американское консульство на израильской территории. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Кроме того, журналисты заявили, что Корпус стражей Исламской революции осуществил ракетную атаку на территорию Израиля. По их данным, этот удар наносился совместно с ливанским шиитским движением «Хезболла». Комбинированными силами сухопутных компонентов армии Ирана, а также подразделений КСИР и бойцов «Хезболлы» была реализована 45-я по счету фаза операции «Правдивое обещание — 4».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Серьезное оружие»: военэксперт об иранской ракете «Саджиль»
Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях
В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции
Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей
Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана
Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов
Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе
«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны
«Мы не позволим им»: в Европе решили окончательно похоронить планы Украины
«Под обломками»: в Иране раскрыли судьбу запасов обогащенного урана
Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России
Артефакты бронзового века найдены в российском регионе
В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива
«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию
Иран поставил точку в вопросе перемирия
В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС
Москва побила все рекорды по температуре воздуха
«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу
Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии
«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

