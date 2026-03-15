Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США

Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе текущего конфликта с США и Израилем, сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в эфире гостелерадиокомпании республики. Речь идет о 54-й волне операции «Правдивое обещание — 4». В ходе атаки также использовались сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, ракеты «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад».

В КСИР уточнили, что удары наносились по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, объектам военной и оборонной промышленности, а также местам дислокации израильских военнослужащих.

Ранее стало известно, что обломки иранской баллистической ракеты, предположительно, могли повредить здание, где размещается американское консульство на израильской территории. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Кроме того, журналисты заявили, что Корпус стражей Исламской революции осуществил ракетную атаку на территорию Израиля. По их данным, этот удар наносился совместно с ливанским шиитским движением «Хезболла». Комбинированными силами сухопутных компонентов армии Ирана, а также подразделений КСИР и бойцов «Хезболлы» была реализована 45-я по счету фаза операции «Правдивое обещание — 4».