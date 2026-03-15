Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:03

Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле

Al Jazeera: фрагменты ракеты могли попасть в консульство США в Израиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обломки иранской баллистической ракеты, предположительно, могли повредить здание, где размещается американское консульство на израильской территории, сообщает телеканал Al Jazeera. Подробности инцидента пока не разглашаются.

В центральных районах Израиля активировалась система оповещения о воздушной угрозе после того, как военные зафиксировали очередной запуск ракет из Исламской Республики. Сообщается о звуках разрывов в небе над Тель-Авивом.

Ранее в пресс-службе Вооруженных сил Ирана сообщили, что утром 12 марта армия нанесла удары по израильским авиабазам Палмахим и Увда. Кроме того, атаке подверглась главная резиденция службы внутренней безопасности ШАБАК.

Кроме того, журналисты заявили, что Корпус стражей Исламской революции осуществил ракетную атаку на территорию Израиля. По их данным, этот удар наносился совместно с ливанским шиитским движением «Хезболла». Комбинированными силами сухопутных компонентов армии Ирана, а также подразделений КСИР и бойцов «Хезболлы» была реализована 45-я по счету фаза операции «Правдивое обещание — 4».

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.