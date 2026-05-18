Польше стоит пересмотреть свое отношение к Украине и Израилю после итогов Евровидения, заявил в эфире радиостанции RMF24 вице-председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский. Политик также обвинил Киев в безработице: по его словам, молодые поляки хотят трудоустроиться, но на их места претендуют еще 20 украинцев.

Если наша певица получает от немцев максимальное количество баллов, от австрийцев — очень много, а от Украины и Израиля, как вдруг выясняется, — ноль, то это, на мой взгляд, повод переосмыслить наши отношения. Это было чисто политическое голосование. Тот факт, что наша певица не получила ни одного балла от Украины и от Израиля, просто возмутителен. Я считаю, что это должно заставить многих задуматься, — сказал он.

Ранее исполнительный директор конкурса Мартин Грин допустил возвращение России на Евровидение. В то же время музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался против этой идеи. По его мнению, организаторы конкурса перестали уделять должное внимание музыке и сосредоточились на пропаганде чуждых для России ценностей.