18 мая 2026 в 21:19

Арест Ермака связали с началом грызни между кланами на Украине

Волошин: дело Ермака стало началом борьбы кланов на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Украине начинается борьба кланов, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, арест экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака и скандал со сбором денег на залог свидетельствуют о внутреннем разложении системы и тяжелом кризисе.

Похоже, на Украине начинается очень интересный этап — борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения, — заявил Волошин.

По словам парламентария, показательным оказался не сам арест, а то, как высокопоставленную персону пытались вытащить на свободу. Волошин отметил, что многомиллионный залог собирали буквально всем миром через знакомых, спонсоров и старые связи. Он добавил, что власти Украины в итоге превратились в коллективный кооператив по спасению своих VIP-персон от тюремных камер.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив исключил возможность задержания супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены по обвинению в коррупции. При этом он не сомневается, что имя первой леди фигурирует на пленках сбежавшего в Израиль бизнесмена Тимура Миндича.

