18 мая 2026 в 16:45

Политолог оценил вероятность задержания первой леди Украины за коррупцию

Политолог Павлив исключил задержание супруги Зеленского за коррупцию

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политолог и политтехнолог Михаил Павлив исключил возможность задержания супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены по обвинению в коррупции. В беседе с NEWS.ru он отметил, что, несмотря на наличие компрометирующих материалов, первая леди страны вряд ли станет фигурантом реальных следственных мероприятий в ближайшее время.

Зеленская совершенно точно является фигурантом так называемых пленок бизнесмена Тимура Миндича. Там зафиксированы переговоры неких непубличных лиц. В них прослеживается коррупционная составляющая. При этом я сильно сомневаюсь, что первая леди сейчас станет фигурантом каких-то следственных мероприятий. Скорее это козырь, который держат те, кто стоит за атакой на Зеленского. Ровно так же, как и наличие самого президента Украины на этих пленках. И совершенно очевидно его фигурирование под видом R1 в деле о коттеджном городке «Династия» и отмывании денег, за которое сейчас получил подозрение [Андрей] Ермак (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru), — сказал Павлив.

По его мнению, избыточный ажиотаж вокруг Зеленской искусственно подогревается определенными глобалистскими кругами. Он добавил, что первую леди Украины при этом рассматривают скорее как «запасную политическую карту» для страны.

Этот избыточный ажиотаж вокруг фамилии Зеленской понятен, тем более для определенных глобалистских кругов. Она ­— запасная политическая карта для Украины. Я думаю, что ею готовы будут пожертвовать даже в меньшей степени, чем самим Зеленским. Цели, конечно, вполне серьезные — превращение президента Украины в управляемого субъекта, влияние на силовые органы, переформатирование парламента, который бы не зависел ни от лидера европейского государства, ни от экс-главы его офиса, — заключил Павлив.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский готов пожертвовать своей супругой, дабы остаться в кресле главы государства. По его словам, первую леди страны связывали продолжительные близкие отношения с Ермаком. Также, как утверждает журналист, супруга президента Украины упоминалась в записях Миндича.

Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
