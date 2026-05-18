Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:10

Иранский регулятор Ормузского пролива зарегистрировался в соцсети X

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана, регулирующее проход через Ормузский пролив, зарегистрировало официальный аккаунт в социальной сети X, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Ведомство намерено публиковать через него информацию о правилах прохода пролива и изменениях в судоходном режиме.

Управление также будет доводить информацию о порядке прохода через пролив с помощью электронной почты.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей Исламской революции заявил о масштабной ответной операции против Израиля.

Кроме того, были атакованы военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. После этого власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими агрессию против Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что крупные судоходные компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd стали использовать грузовые маршруты в обход Ормузского пролива для перевозки топлива. Они идут из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али.

Мир
Ближний Восток
Ормузский пролив
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт оценил риск нападения акул в Египте для российских туристов
Уход воспитанников из детсада в Подмосковье попал под прицел СК
Меркель отстранилась от переговоров по Украине
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.