Иранский регулятор Ормузского пролива зарегистрировался в соцсети X

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана, регулирующее проход через Ормузский пролив, зарегистрировало официальный аккаунт в социальной сети X, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Ведомство намерено публиковать через него информацию о правилах прохода пролива и изменениях в судоходном режиме.

Управление также будет доводить информацию о порядке прохода через пролив с помощью электронной почты.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей Исламской революции заявил о масштабной ответной операции против Израиля.

Кроме того, были атакованы военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. После этого власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими агрессию против Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что крупные судоходные компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd стали использовать грузовые маршруты в обход Ормузского пролива для перевозки топлива. Они идут из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али.