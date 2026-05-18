Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН

Девятиклассник из города Нижние Серги Свердловской области, сломавший ребра однокласснице, в этом году будет писать выпускные экзамены под надзором сотрудников ФСИН и полиции, сообщает Telegram-канал Mash. Суд рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.

Два года назад в школе юноша с разбега ударил девочку ногой в грудь, в результате чего ее госпитализировали с переломами и травмами. Затем выяснилось, что он долгое время избивал и травил одноклассницу. Осенью прошлого года суд назначил ему год и восемь месяцев условно с испытательным сроком два года и отправил на домашнее обучение. Теперь подростку предстоит новое заседание.

После этого он вместе со своим классом, в котором учится и пострадавшая девочка, должен будет сдать ОГЭ. Если к тому моменту приговор не будет смягчен, писать тесты он будет под конвоем. В 10-й класс юноша поступать не планирует и возвращаться в ту же школу не намерен.