Стало известно, когда школьники получат учебники под редакцией Медведева

Выпускники получат учебники обществознания под редакцией Медведева в 2027 году

Единые государственные учебники по обществознанию для 9–10-х классов, написанные под руководством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, сообщил референт Управления президента РФ Владислав Кононов. Для выпускных классов их внедрят чуть позже — в 2027 году, передает РИА Новости.

По словам ответственного секретаря, переход на новую единую линейку литературы для старшеклассников будет идти поэтапно в течение двух лет. Будущие одиннадцатиклассники пока продолжат заниматься по прежней программе.

С 1 сентября этого года 9–10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс. А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник — обществознание для 11-х классов, — пояснил Кононов.

Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для старших классов. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе.

