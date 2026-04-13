Учебник об ИИ под редакцией Захаровой переведут на китайский язык

Учебное пособие «Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта» под редакцией представителя МИД РФ Марии Захаровой будет переведено на китайский язык. В своем Telegram-канале дипломат уточнила, что данное издание является вторым по счету, дополненным и доработанным.

В начале апреля в Хэйлунцзянском университете в Харбине прошла презентация этого пособия, подготовленного совместно с профессором МГИМО Анатолием Смирновым, сообщила Захарова. Мероприятие состоялось в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Когда пару лет назад мы впервые задумались над разработкой этого учебного пособия, не скрою, сомнения были: актуально — не актуально, надо — не надо? Но когда учебник разлетелся по вузам и библиотекам, а общественность буквально потребовала продолжения в виде дополненного переиздания, мы поняли: актуально, — написала спикер МИД РФ.

Дипломат также отметила, что недавнее выступление президента по вопросам развития ИИ укрепило уверенность в необходимости продолжать работу. По ее словам, руководство Хэйлунцзянского университета намерено перевести пособие на китайский для распространения в академической среде КНР. В обозримом будущем планируется выпустить и третью редакцию учебника.

Ранее Захарова заявляла, что контент, создаваемый с помощью искусственного интеллекта, может представлять серьезную угрозу. По ее словам, объем такого «цифрового мусора» уже достиг масштабов глобальной проблемы.