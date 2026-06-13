В Совфеде высказались об «антивоенных паспортах» для россиян Джабаров: в России будут преследовать людей с «антивоенными паспортами»

Обладатели спецпаспортов для «антивоенных россиян» будут преследоваться на всей территории России, сообщил ИС «Вести» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров. Так он оценил идею ЕС ввести документ для активных россиян-оппозиционеров.

Мы считаем, что эти паспорта, по сути, новые аусвайсы XXI века. Это же когда-то практиковалось в свое время в гитлеровской Германии. Мы, конечно, их никогда признавать не будем. Более того, людей, которые будут наделены такими «паспортами», будем преследовать на всей территории России, даже за границей, — заявил он.

Ранее Джабаров подчеркнул, что глава евродипломатии Кая Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.

До этого Джабаров заявил, что Европе не хватит ресурсов для затягивания украинского конфликта на протяжении 10 лет. Поводом для заявления стало мнение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, согласно которому боевые действия могут завершиться именно в этот срок.