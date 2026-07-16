«Жестоко накажем»: в Совете Федерации пригрозили пособникам террористов Джабаров: в России будут жестоко наказывать всех причастных к терактам

В России будут жестоко наказывать всех причастных к терактам, заявил ИС «Вести» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что внимательно ознакомился с материалами ФСБ о масштабных операциях по пресечению терроризма, и подчеркнул, что в стране необходимо усилить меры по обеспечению безопасности.

Я думаю, все понятно, мы на правильном пути. Мы вскрываем, пресекаем и будем жестоко наказывать всех, кто причастен к совершению терактов, — высказался Джабаров.

Ранее в ФСБ сообщали, что основной способ доставки взрывчатых веществ в Россию — беспилотники самолетного типа ВСУ. По заявлениям ведомства, к БПЛА прикрепляют ударопрочные контейнеры, запускают аппарат, а когда он пролетает над заданной точкой, сбрасывают груз.

До этого Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракты на Крымском мосту. По данным издания, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки.