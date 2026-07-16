Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:44

«Жестоко накажем»: в Совете Федерации пригрозили пособникам террористов

Джабаров: в России будут жестоко наказывать всех причастных к терактам

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России будут жестоко наказывать всех причастных к терактам, заявил ИС «Вести» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что внимательно ознакомился с материалами ФСБ о масштабных операциях по пресечению терроризма, и подчеркнул, что в стране необходимо усилить меры по обеспечению безопасности.

Я думаю, все понятно, мы на правильном пути. Мы вскрываем, пресекаем и будем жестоко наказывать всех, кто причастен к совершению терактов, — высказался Джабаров.

Ранее в ФСБ сообщали, что основной способ доставки взрывчатых веществ в Россию — беспилотники самолетного типа ВСУ. По заявлениям ведомства, к БПЛА прикрепляют ударопрочные контейнеры, запускают аппарат, а когда он пролетает над заданной точкой, сбрасывают груз.

До этого Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракты на Крымском мосту. По данным издания, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки.

Власть
Совет Федерации
Владимир Джабаров
теракты
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МО показало кадры поражения сухогруза, следовавшего в порт «Черноморск»
Венгрия начала расследование по контактам Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.