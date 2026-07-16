В ФСБ раскрыли, как снаряды для украинских терактов попадают в Россию

В ФСБ раскрыли, как снаряды для украинских терактов попадают в Россию KP.RU: взрывчатку доставляют в Россию с помощью беспилотников ВСУ

Основной способ доставки взрывчатых веществ в Россию — беспилотники самолетного типа ВСУ, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России. По заявлениям ведомства, к БПЛА прикрепляют ударопрочные контейнеры, запускают аппарат, а когда он пролетает над заданной точкой — сбрасывают груз.

Сообщается, что после этого агентура СБУ подбирает сброшенный груз и использует его для подготовки терактов. В ведомстве отметили, что есть еще один способ. По их заявлениям, террористы ввозили финскую взрывчатку для попытки подрыва Крымского моста через Румынию.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракты на Крымском мосту. По данным издания, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки.