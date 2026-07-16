Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:00

В ФСБ раскрыли, как снаряды для украинских терактов попадают в Россию

KP.RU: взрывчатку доставляют в Россию с помощью беспилотников ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Основной способ доставки взрывчатых веществ в Россию — беспилотники самолетного типа ВСУ, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России. По заявлениям ведомства, к БПЛА прикрепляют ударопрочные контейнеры, запускают аппарат, а когда он пролетает над заданной точкой — сбрасывают груз.

Сообщается, что после этого агентура СБУ подбирает сброшенный груз и использует его для подготовки терактов. В ведомстве отметили, что есть еще один способ. По их заявлениям, террористы ввозили финскую взрывчатку для попытки подрыва Крымского моста через Румынию.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракты на Крымском мосту. По данным издания, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки.

Россия
дроны
теракты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трассу "М-12" до Тюмени планируют открыть в декабре
Кривоносов: запрет на туруслуги в РФ станет ударом по европейскому бизнесу
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.