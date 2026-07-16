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16 июля 2026 в 11:06

Крымский мост хотели подорвать «пластилином» из Финляндии

ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста финской взрывчаткой в двух машинах

Крымский мост через Керченский пролив Крымский мост через Керченский пролив Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракты на Крымском мосту, сообщает KP.RU. По данным издания, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки.

Также для подготовки диверсии использовали микроавтобус, который был покрыт изнутри взрывчатым веществом Peno, напоминающим пластилин. Кроме того, взрывчатку спрятали в аккумуляторе другого автомобиля. Однако, как сказано в материале, машина перестала работать и на мост ее завезли на эвакуаторе.

Общая масса обнаруженного вещества составила около одной тонны. Также стало известно, что на месте взрыва в Монако, где пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, были обнаружили следы этой финской взрывчатки.

Ранее экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович, один из организаторов покушения на Ермолаева в Монако, пытался устроить в России не менее 20 терактов. По данным источника, два теракта планировалось организовать на Крымском мосту. Жиковича также подозревают в убийстве подрывницы Анастасии Березовской, которая взрывное устройство к дому Ермолаева.

Россия
ФСБ
Финляндия
Крымский мост
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