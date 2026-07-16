Обнаружена связь между подрывом олигарха в Монако и Крымским мостом RT: организатор покушения в Монако готовил теракты на Крымском мосту и в Грозном

Один из организаторов покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович пытался устроить в России не менее 20 терактов, сообщает RT. По данным источника, два теракта планировалось организовать на Крымском мосту.

Жиковича также подозревают в убийстве подрывницы Анастасии Березовской, которая принесла взрывное устройство к дому Ермолаева. Судя по перехваченным разговорам, он не просто планировал теракты, а получал от этого удовольствие.

Он пытался организовать теракты на Крымском мосту, в центре Грозного, в курортной зоне Пятигорска и на юге России — около придорожного кафе, где останавливались, в том числе сотрудники силовых структур, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что Жикович, проходящий подозреваемым по делу об убийстве Березовской, организовал камеру пыток в подвале своего дома. Кроме того, Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения. Предприниматель обратился к международным организациям с просьбой обеспечить безопасность членов его семьи и свидетелей.