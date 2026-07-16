Бизнесмен Ермолаев назвал заказчика своего неудавшегося убийства Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения, сообщает газета Nice-Matin. Предприниматель также обратился к властям ряда стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность членов его семьи и свидетелей.

По мнению Ермолаева, использование украинской спецслужбой своих возможностей для совершения убийств в Европе подрывает международную безопасность. Сам резонансный взрыв произошел 29 июня. В результате инцидента ранения получил не только коммерсант, но также его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой в исполнении преступления была названа гражданка Украины Анастасия Березовская, которую объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Впоследствии, 6 июля, ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили под Киевом. В убийстве исполнительницы признался действующий сотрудник ГУР, задержанный правоохранительными органами вместе с бывшим полицейским. Силовики также обнаружили в подвале дома одного из задержанных помещение, больше похожее на комнату пыток.