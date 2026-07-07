Подозреваемую в покушении на Ермолаева застрелили в затылок

Подозреваемую в покушении на Ермолаева застрелили в затылок Подозреваемую в покушении на Ермолаева убили четырьмя выстрелами в затылок

Украинку Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. Злоумышленники совершили четыре выстрела. По словам Мосийчука, убийство произошло еще в пятницу, 3 июля.

Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили еще в пятницу, а вчера (в понедельник, 6 июля. — NEWS.ru) нашли тело, — заявил украинский экс-парламентарий.

Он добавил, что полиция задержала действующего офицера ГРУ и бывшего сотрудника СБУ. Со слов Мосийчука, один из них уже дает показания.

Ранее появились сведения, что тело женщины обнаружили под Киевом приблизительно в 23:00 по местному времени. Первоначально она покинула Украину 22 марта 2025 года и проживала в Германии. На территорию Украины она вернулась 1 июля.

Также до этого стало известно, что Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения на его жизнь. По имеющейся информации, его состояние улучшилось.