Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:55

Подозреваемую в покушении на Ермолаева застрелили в затылок

Подозреваемую в покушении на Ермолаева убили четырьмя выстрелами в затылок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинку Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок, написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. Злоумышленники совершили четыре выстрела. По словам Мосийчука, убийство произошло еще в пятницу, 3 июля.

Женщина, покушавшаяся на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, убита четырьмя выстрелами в затылок. Убили еще в пятницу, а вчера (в понедельник, 6 июля. — NEWS.ru) нашли тело, — заявил украинский экс-парламентарий.

Он добавил, что полиция задержала действующего офицера ГРУ и бывшего сотрудника СБУ. Со слов Мосийчука, один из них уже дает показания.

Ранее появились сведения, что тело женщины обнаружили под Киевом приблизительно в 23:00 по местному времени. Первоначально она покинула Украину 22 марта 2025 года и проживала в Германии. На территорию Украины она вернулась 1 июля.

Также до этого стало известно, что Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения на его жизнь. По имеющейся информации, его состояние улучшилось.

Европа
убийства
покушения
Монако
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.