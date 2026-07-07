Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 10:39

Подозреваемую в покушении на Ермолаева нашли мертвой под Киевом

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В окрестностях Киева обнаружили тело женщины, которую подозревают в причастности к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает издание «Украинская правда». По имеющейся информации, ее застрелили.

Согласно информации издания, труп нашли 6 июля примерно в 23:00 по местному времени (совпадает с мск). Авторы материала отметили, что женщина прибыла на Украину 1 июля, а покинула страну 22 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что Ермолаев пришел в себя после комы, в которую впал после покушения. Позднее он вышел из комы, и состояние его здоровья улучшилось, в то время как его спутница остается в критических кондициях — ей ампутировали две ноги, и она перенесла несколько переливаний крови.

Кроме того, представитель подпольного движения Stop Grave заявил, что организатором покушения на бизнесмена мог выступить его конкурент по бизнесу Александр Петровский. По словам активиста, правоохранительные органы не стремятся устанавливать настоящих заказчиков из-за особого статуса предполагаемого фигуранта.

Европа
Украина
Киев
покушения
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.