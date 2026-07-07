Подозреваемую в покушении на Ермолаева нашли мертвой под Киевом

В окрестностях Киева обнаружили тело женщины, которую подозревают в причастности к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает издание «Украинская правда». По имеющейся информации, ее застрелили.

Согласно информации издания, труп нашли 6 июля примерно в 23:00 по местному времени (совпадает с мск). Авторы материала отметили, что женщина прибыла на Украину 1 июля, а покинула страну 22 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что Ермолаев пришел в себя после комы, в которую впал после покушения. Позднее он вышел из комы, и состояние его здоровья улучшилось, в то время как его спутница остается в критических кондициях — ей ампутировали две ноги, и она перенесла несколько переливаний крови.

Кроме того, представитель подпольного движения Stop Grave заявил, что организатором покушения на бизнесмена мог выступить его конкурент по бизнесу Александр Петровский. По словам активиста, правоохранительные органы не стремятся устанавливать настоящих заказчиков из-за особого статуса предполагаемого фигуранта.