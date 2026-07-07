В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную» На Украине в доме задержанного по делу Березовской обнаружили комнату пыток

Силовики обнаружили в подвале дома одного из задержанных по делу об убийстве украинки Анастасии Березовской помещение, больше похожее на комнату пыток, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Украины. Там отметили, что владелец помещения — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток, — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок. Как уточнил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, злоумышленники совершили четыре выстрела.

До этого стало известно, что Березовскую нашли мертвой под Киевом. Служба безопасности Украины заявила о задержании по делу о ее убийстве двух лиц, в том числе действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.