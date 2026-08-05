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05 августа 2026 в 23:00

«Зенит» победил «Балтику» в первом туре Кубка России

«Зенит» победил «Балтику» со счетом 1:0 в первом туре Кубка России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Петербургский «Зенит» с победы начал выступление в Фонбет Кубка России по футболу, обыграв калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче первого тура Пути Российской премьер-лиги. Единственный мяч был забит уже на 2-й минуте встречи.

Отличился колумбийский защитник Кевин Андраде, который ранее выступал за «Балтику». После гола футболист не стал праздновать взятие ворот бывшей команды. Матч прошел на «Газпром-Арене» в присутствии 30 277 зрителей.

В составе «Зенита» дебютировал 22-летний вратарь Богдан Москвичев. Голкипер, являющийся воспитанником петербургского клуба, провел на поле весь матч.

Ранее тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд. После 20 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на 12-м месте с 19 очками. От зоны вылета команду отделяют четыре балла.

Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что Слуцкий вернется в РПЛ. Он отметил, что специалист точно не останется без работы на родине. Кузнецов отметил, что Слуцкого «оторвут с руками» и в РПЛ, и в Первой лиге.

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