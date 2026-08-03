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03 августа 2026 в 15:15

Кузнецов раскрыл, кого будет тренировать Слуцкий после отъезда из Китая

Экс-футболист Кузнецов считает, что тренер Слуцкий вернется в РПЛ

Тренер Леонид Слуцкий Тренер Леонид Слуцкий Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Покинувший китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» российский тренер Леонид Слуцкий вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ), считает экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что специалист точно не останется без работы на родине.

Если Слуцкий принял такое решение, значит он все взвесил и обдумал. Предпосылки были. Куда пойдет? Наверное, вернется в Россию. Без работы не останется. Может быть, он захочет отдохнуть. Некоторым нужна пауза, а некоторые хотят работать сразу. Слуцкого точно оторвут с руками, — сказал Кузнецов.

Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд. После 20 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на 12 месте с 19 очками.

До этого стало известно, что чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как тренер Зинедин Зидан был назначен главным наставником сборной Франции по футболу. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

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