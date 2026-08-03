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03 августа 2026 в 16:04

Тонущую в Волге девушку спасли в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Нижнем Новгороде специалисты аварийно-спасательного отряда Управления ГОЧС по городу спасли тонущую в Волге девушку, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на местную администрацию. Медицинская помощь ей не понадобилась.

По словам очевидцев, девушку течением унесло от пляжа, помочь ей пытался один из наблюдавших ситуацию, но не смог. В дело вступили профессионалы, которые достали обоих из воды, после чего на катере доставили на берег, — отметили в администрации.

Ранее россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в турецком Кемере. Турист Данил заметил ребенка, которого сильное течение уносило под водой, и успел вытащить девочку на берег.

До этого житель Сахалина, отдыхавший на берегу моря вместе с семьей, спас двух тонувших девочек. Мужчина заметил, что примерно в 25 метрах от берега барахтаются две школьницы, и понял, что им нужна помощь. Как оказалось, подростки попали в глубокую яму с сильным течением.

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