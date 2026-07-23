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23 июля 2026 в 15:17

«От испуга в меня вцепилась»: россиянин спас двух тонувших в море девочек

На Сахалине мужчина спас двух тонущих в море девочек, попавших в сильное течение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Сахалина, отдыхавший на берегу моря вместе с семьей, спас двух тонувших девочек, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. Мужчина заметил, что примерно в 25 метрах от берега барахтаются две школьницы, и понял, что им нужна помощь. Как оказалось, подростки попали в глубокую яму с сильным течением.

Младшая от испуга сильно в меня вцепилась, а вторая уже обессилила. Держать требовалось сразу обеих, потому что течение там было очень сильное, — рассказал россиянин.

На следующий день практически на том же месте произошла аналогичная история. Две девочки, заплыв в море слишком далеко, начали тонуть. На помощь к ним поспешили сразу несколько мужчин. Детей благополучно доставили на берег, помощь медиков им не понадобилась.

Ранее в Якутии восьмимесячный ребенок упал в ведро с водой, захлебнулся и погиб. Трагедия произошла в Эвено-Бытантайском районе. Отмечается, что малыш недавно научился ходить. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Чувашии 17-летний подросток погиб после купания в реке Суре в городе Шумерля. Очевидцы вытащили тонувшего юношу из воды и вызвали скорую помощь. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали, но спасти ребенка медикам не удалось.

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Сахалин
МЧС РФ
дети
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