Восьмимесячный малыш упал головой в ведро с водой и захлебнулся SakhaDay.ru: ребенок утонул в ведре с водой в Якутии

В Якутии ребенок утонул в ведре с водой, пишет SakhaDay.ru. По данным издания, трагедия произошла в Эвено-Бытантайском районе. Малышу было восемь месяцев.

Отмечается, что ребенок недавно начал ходить. Так он добрался до ведра и упал внутрь. В результате мальчик захлебнулся и погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России по Челябинской области сообщили, что днем 14 июля ребенок вместе с 14-летним братом купался возле СНТ. Младший из братьев отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть.

Ранее сообщалось, что в Германии суд вынес приговор родителям четырехмесячной девочки, которая скончалась от голода. Оба получили пожизненное заключение. На момент смерти вес девочки составлял около одного килограмма. Согласно версии прокуратуры, родители не обеспечивали девочку необходимым количеством пищи и жидкости.