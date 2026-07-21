Пара немцев заморила свою четырехмесячную дочь голодом Bild: родителей приговорили к сроку за смерть младенца от истощения в Германии

В Германии суд вынес приговор родителям четырехмесячной девочки, которая скончалась от голода, пишет Bild. Оба получили пожизненное заключение. На момент смерти вес девочки составлял около одного килограмма.

Согласно версии прокуратуры, родители не обеспечивали девочку необходимым количеством пищи и жидкости. Мать утверждала, что заметила потерю веса у дочери примерно за две недели до трагедии, однако семья пропустила все назначенные визиты к врачу. Отец же ссылался на психологические проблемы, сильное напряжение и провалы в памяти.

Несмотря на то что сотрудники службы опеки несколько раз проверяли условия жизни семьи, они признали их приемлемыми. В отношении работников ведомства и знакомых семьи расследования были прекращены. Защита родителей настаивала на том, что смерть ребенка произошла по неосторожности, однако суд поддержал обвинение прокуратуры.

Ранее во Франции прохожая спасла двухлетнего ребенка, который оказался заперт в автомобиле у пляжа. Инцидент произошел в Марселе. Женщина заметила малыша в салоне машины, стоящей под прямыми солнечными лучами, когда температура воздуха достигала 40 градусов.