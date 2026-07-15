Мальчик утонул на глазах у брата, когда родители ушли на работу

Мальчик утонул на глазах у брата, когда родители ушли на работу В Магнитогорске мальчик пошел на речку с братом и утонул

Мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России по Челябинской области. По данным ведомства, днем 14 июля ребенок вместе с 14-летним братом купался возле СНТ. Младший из братьев отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть.

При этом старший брат попытался помочь и вызвал экстренные службы по номеру 112. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительной версии, в момент трагедии родители братьев находились на работе.

Спасатели обнаружили тело погибшего на дне водоема на глубине около четырех метров, — сказано в сообщении.

Ранее школьник погиб после прикосновения к водосточной трубе в Новосибирске. Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе. По информации СК, 10-летний ребенок умер от удара током во время прогулки.

До этого подросток утонул в реке Волге в Астраханской области, когда пытался достать уплывший мяч. Трагедия произошла в районе села Каменный Яр, где четверо подростков играли в футбол на берегу. По словам очевидцев, 14-летний школьник плохо плавал.