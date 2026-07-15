Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 11:52

Мальчик утонул на глазах у брата, когда родители ушли на работу

В Магнитогорске мальчик пошел на речку с братом и утонул

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России по Челябинской области. По данным ведомства, днем 14 июля ребенок вместе с 14-летним братом купался возле СНТ. Младший из братьев отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть.

При этом старший брат попытался помочь и вызвал экстренные службы по номеру 112. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительной версии, в момент трагедии родители братьев находились на работе.

Спасатели обнаружили тело погибшего на дне водоема на глубине около четырех метров, — сказано в сообщении.

Ранее школьник погиб после прикосновения к водосточной трубе в Новосибирске. Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе. По информации СК, 10-летний ребенок умер от удара током во время прогулки.

До этого подросток утонул в реке Волге в Астраханской области, когда пытался достать уплывший мяч. Трагедия произошла в районе села Каменный Яр, где четверо подростков играли в футбол на берегу. По словам очевидцев, 14-летний школьник плохо плавал.

Регионы
Магнитогорск
Челябинская область
дети
утопленники
утопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношении к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass
В Кремле осудили отказ Латвии от русского языка
От парты к станку: почему «корочкам» уже не верят и что приходит на смену
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.