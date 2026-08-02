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02 августа 2026 в 19:48

Российский подросток решил искупаться в пруду и трагично погиб

Подросток утонул во время купания в пруду в Москве

Фото: max.ru/moscowproc
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Подросток утонул в районе Южное Бутово в Москве, сообщила столичная прокуратура в мессенджере МАКС. По информации правоохранительных органов, 14-летний юноша решил искупаться в водоеме, но не смог выплыть на поверхность.

В пруду в районе Южное Бутово обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, — уточнили в ведомстве.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Бурятии сообщили, что пропавшего 1 августа подростка унесло течением во время купания в реке Хилок. В поисках принимали участие спасатели, водолазы, полицейские и местные жители.

Также стало известно, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский.

До этого на озере Тундра в Норильске Красноярского края утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша пытался переплыть водоем наперегонки с подругой. Во время заплыва он пошел ко дну.

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