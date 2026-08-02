Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии

Пропавшего 1 августа подростка унесло течением во время купания в реке Хилок в Республике Бурятия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В поисках участвуют спасатели, водолазы, полицейские и местные жители. Следственное управление организовало доследственную проверку.

По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский.

До этого на озере Тундра в Норильске Красноярского края утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша пытался переплыть водоем наперегонки с подругой. Во время заплыва он пошел ко дну.