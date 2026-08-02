Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены

Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены США и Япония впервые за 15 лет вмешались в валютный рынок для поддержки иены

Власти США и Японии впервые за 15 лет вмешались в работу валютного рынка, чтобы поддержать иену, сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве. По информации агентства, глава Минфина Японии Сацуки Катаяма скоро объявит о проведенных операциях по выкупу национальной валюты.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявит о том, что Токио и Вашингтон предприняли совместные действия на валютном рынке, чтобы остановить падение иены до 40-летнего минимума. <…> Катаяма укажет на решимость обеих стран в борьбе с чрезмерным падением курса иены, — говорится в материале.

Толчком к решению послужило обвальное падение иены до рекордного минимума с 1986 года. Токио удерживает ставку на уровне 1%, тогда как Вашингтон придерживается более жесткого курса.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сохраняет готовность к диалогу с Японией при наличии соответствующего запроса. При этом Москва совершенно не собирается навязываться или просить о возобновлении встреч.