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02 августа 2026 в 11:56

Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены

США и Япония впервые за 15 лет вмешались в валютный рынок для поддержки иены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти США и Японии впервые за 15 лет вмешались в работу валютного рынка, чтобы поддержать иену, сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве. По информации агентства, глава Минфина Японии Сацуки Катаяма скоро объявит о проведенных операциях по выкупу национальной валюты.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявит о том, что Токио и Вашингтон предприняли совместные действия на валютном рынке, чтобы остановить падение иены до 40-летнего минимума. <…> Катаяма укажет на решимость обеих стран в борьбе с чрезмерным падением курса иены, — говорится в материале.

Толчком к решению послужило обвальное падение иены до рекордного минимума с 1986 года. Токио удерживает ставку на уровне 1%, тогда как Вашингтон придерживается более жесткого курса.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сохраняет готовность к диалогу с Японией при наличии соответствующего запроса. При этом Москва совершенно не собирается навязываться или просить о возобновлении встреч.

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