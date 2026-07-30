Число жертв мощного землетрясения в Японии значительно выросло Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 28 человек

Число погибших после мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио. Он также подтвердил, что власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия.

В общее число погибших включены и люди, чья смерть, предположительно, связана с последствиями землетрясения, уточнил Кихара. К ликвидации последствий привлечены около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии, при этом в ряде районов разрушены здания и повреждены дороги и мосты, добавил он.

Ранее стало известно, что после землетрясения магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано 113 афтершоков, о чем свидетельствовали данные национального метеорологического управления. Повторные сейсмические толчки с магнитудой от 1,9 до 6,1 зафиксировали к 00:22 по местному времени (18:22 мск).

До этого более 50 человек получили ранения в ходе мощного землетрясения на Кюсю, что следует из данных медицинского центра Яцусиро в городе Хикава. Всех их госпитализировали.