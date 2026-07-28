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28 июля 2026 в 12:37

Стало известно количество пострадавших при землетрясении в Японии

В ходе землетрясения в Японии пострадали свыше 50 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 50 человек получили ранения в ходе мощного землетрясения на японском острове Кюсю, следует из данных медицинского центра Яцусиро в городе Хикава. Всех их госпитализировали, сообщил телеканал NHK.

Состояние пострадавших пока неизвестно. До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила наличие раненых в ходе природного катаклизма. Она также сообщила о возникших пожарах, поврежденных дорогах и мостах, обрушившихся зданий и отключении электричества в некоторых районах. Магнитуда землетрясения достигла отметки 7,1.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что землетрясение в Японии не затронет территорию России. По его словам, природное явление произошло на юге островного государства. Оно не сможет дойти до РФ.

Кроме того, в Сети появились кадры произошедшего. На них видно, как перепуганные люди падают на пол в одном из торговых центров. Толчки также заставили двигаться витрины с товарами. На фоне катаклизма власти объявили угрозу цунами.

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