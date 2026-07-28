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28 июля 2026 в 12:04

Появились первые кадры землетрясения в Японии, где объявили угрозу цунами

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press
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В Сети появились кадры землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии. После подземных толчков в стране объявили угрозу цунами.

На опубликованных кадрах видно, как перепуганные люди падают на пол в одном из местных торговых центров. Силу толчков можно заметить по движению витрины с товарами.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг находился на глубине около 10 километров. Предупреждение о цунами действует для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

До этого у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 99 километрах к юго-востоку от Аляски на глубине 10 километров.

Также на острове Северный в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг находился на глубине 10 километров. Подземные толчки были зарегистрированы в 50 километрах к западу от города Туранги, расположенного на острове Северный.

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