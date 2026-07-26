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26 июля 2026 в 14:25

В США сообщили о землетрясении у берегов Аляски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США на официальном сайте. Эпицентр подземных толчков находился в 99 км к юго-востоку от Аляски на глубине 10 км.

Отмечается, что землетрясение произошло в 08:35 по всемирному координированному времени (11:35 мск). В ведомстве не приводили информацию о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что на острове Северный в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 50 километрах к западу от города Туранги, расположенного на острове Северный.

До этого число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 жителя. По состоянию на 20 июля число погибших выросло на 139 человек, но при этом количество спасенных не изменилось. Власти также сообщили, что помощь уже оказана 128 324 семьям.

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