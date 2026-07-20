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20 июля 2026 в 04:51

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 5208 человек

Фото: Mario Flores/Global Look Press
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Число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек, говорится в официальной сводке правительства страны. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек.

Спасти удалось 6462 человека. За последние сутки число погибших выросло на 139 человек. При этом количество спасенных не изменилось.

Власти также сообщили, что помощь уже оказана 128 324 семьям. Во временных убежищах остаются 23 820 человек. Без жилья после стихийного бедствия оказались 17 907 жителей. По официальным данным, землетрясение повредило 856 зданий. Из них 190 были полностью разрушены.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле для преодоления последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия уже направила в страну палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

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