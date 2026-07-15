Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 17:45

«Всецело участвует»: Захарова раскрыла детали российской помощи Венесуэле

Москва пообещала продолжить поддержку Венесуэлы после землетрясения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле для преодоления последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия уже направила в страну палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Постигшая братский народ Венесуэлы трагедия вызвала широкий отклик по всему миру. И рассчитываем, что с помощью энергичных международных усилий, в которых наша страна всецело участвует, последствия коварного удара стихии по южноамериканской республике будут преодолены. Россия и далее будет оказывать правительству и народу Венесуэлы дружескую поддержку, — сказала она.

По словам дипломата, к оказанию помощи подключились не только государственные структуры, но и ряд российских компаний, а также сотрудники посольства России в Каракасе. Также в Венесуэлу прибыли российские специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Захарова добавила, что российская сторона признательна руководству венесуэльского МИД за теплые слова после получения гуманитарного груза.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 14 июля, погибли 4734 человека, еще 16 740 получили ранения, а почти 18 тыс. остались без жилья.

Власть
Венесуэла
Мария Захарова
землетрясения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфляция в России ускорилась до 6%
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.