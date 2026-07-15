«Всецело участвует»: Захарова раскрыла детали российской помощи Венесуэле

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле для преодоления последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия уже направила в страну палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Постигшая братский народ Венесуэлы трагедия вызвала широкий отклик по всему миру. И рассчитываем, что с помощью энергичных международных усилий, в которых наша страна всецело участвует, последствия коварного удара стихии по южноамериканской республике будут преодолены. Россия и далее будет оказывать правительству и народу Венесуэлы дружескую поддержку, — сказала она.

По словам дипломата, к оказанию помощи подключились не только государственные структуры, но и ряд российских компаний, а также сотрудники посольства России в Каракасе. Также в Венесуэлу прибыли российские специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Захарова добавила, что российская сторона признательна руководству венесуэльского МИД за теплые слова после получения гуманитарного груза.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 14 июля, погибли 4734 человека, еще 16 740 получили ранения, а почти 18 тыс. остались без жилья.