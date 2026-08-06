Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 04:42

Трамп обрушился на главу Пентагона из-за нехватки ракет

WP: Трамп остался недоволен докладом Пентагона о военных запасах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений после сообщений о критическом сокращении запасов американских вооружений, пишет газета The Washington Post. По данным издания, во время заседания кабинета министров 31 июля в Кэмп-Дэвиде американский лидер выразил недовольство, что был введен в заблуждение относительно состояния арсеналов страны.

По информации газеты, Трамп рассчитывал, что вопрос с запасами боеприпасов уже решен. Именно дефицит дальнобойных ракет и перехватчиков для систем противовоздушной обороны стал одной из причин отказа президента США от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану, пишут в СМИ.

В первые недели конфликта США использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, свыше тысячи ракет-перехватчиков THAAD и Patriot, а запасы ракет ATACMS оказались практически исчерпаны. Газета отмечает, что сокращение американских арсеналов влияет не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и ограничивает возможности дальнейших поставок вооружений Украине.

Ранее Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона не обладают сильными вооруженными силами, поскольку на протяжении долгого времени полагались на поддержку Соединенных Штатов. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.

США
Дональд Трамп
Пентагон
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
Психолог ответила, чем плохи гаджеты в роли няни для ребенка
В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России
Украинцы вошли в число лидеров по арестам в США
Трамп обрушился на главу Пентагона из-за нехватки ракет
Кадровый дефицит в ВСУ может привести к снижению призывного возраста
Уцелевшая после атомного удара русская скрипка вновь зазвучит в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии
«Метод террористов»: в МИД РФ высказались о действиях Украины
В АЛРОСА заявили о новом повороте на мировом рынке алмазов
Шпионы и сектанты? Новые версии пропажи Усольцевых — что известно
Трамп заявил, что все европейские армии слабые
Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты
«Их больше миллиона»: зачем Зеленский врет о 50 000 убитых на СВО украинцах
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли после атаки БПЛА
Омбудсмен назвала число пропавших жителей курского приграничья
В России вырос средний размер социальной пенсии
Москвич получил срок за комментарии о смертнице из метро «Лубянка»
В России изменится оформление билетов на общественный транспорт
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.