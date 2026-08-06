Трамп обрушился на главу Пентагона из-за нехватки ракет

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений после сообщений о критическом сокращении запасов американских вооружений, пишет газета The Washington Post. По данным издания, во время заседания кабинета министров 31 июля в Кэмп-Дэвиде американский лидер выразил недовольство, что был введен в заблуждение относительно состояния арсеналов страны.

По информации газеты, Трамп рассчитывал, что вопрос с запасами боеприпасов уже решен. Именно дефицит дальнобойных ракет и перехватчиков для систем противовоздушной обороны стал одной из причин отказа президента США от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану, пишут в СМИ.

В первые недели конфликта США использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk, свыше тысячи ракет-перехватчиков THAAD и Patriot, а запасы ракет ATACMS оказались практически исчерпаны. Газета отмечает, что сокращение американских арсеналов влияет не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и ограничивает возможности дальнейших поставок вооружений Украине.

Ранее Трамп заявил, что европейские союзники Вашингтона не обладают сильными вооруженными силами, поскольку на протяжении долгого времени полагались на поддержку Соединенных Штатов. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.