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06 августа 2026 в 05:30

Диетолог назвала неочевидный продукт, который вызывает раздражение ЖКТ

Диетолог Мухина: отруби являются раздражающим фактором для ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отруби, которые традиционно считаются исключительно полезным компонентом здорового питания, могут выступать в качестве серьезного раздражающего фактора для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и провоцировать обострение хронических заболеваний, заявила NEWS.ru диетолог Марият Мухина. По ее словам, этот продукт, несмотря на всю свою ценность, подходит далеко не всем.

Отруби действительно полезны, но не для всех. Важно помнить, что они являются раздражающим фактором для слизистой ЖКТ и могут вызвать обострение гастритов и дуоденитов. На практике важно постепенно менять части порций белого хлеба на альтернативный. Отруби вводите в рацион постепенно. Например, добавляйте в овсяную кашу или йогурт. Тогда метеоризм не развивается или беспокоит в меньшей степени. Важно понимать, что у некоторых людей отруби вызывают газообразование или раздражение ЖКТ, — сказала Мухина.

Она отметила, что польза отрубей действительно велика, ведь они содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая замедляет переваривание углеводов и способствует снижению пика глюкозы после приема пищи. По ее словам, данный продукт действует как пребиотик, стимулируя рост полезной микрофлоры.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что за раз можно съедать около 200–300 граммов кабачков при отсутствии противопоказаний. По ее словам, лучше всего покупать свежие и молодые плоды.

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