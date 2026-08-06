Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 04:59

В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России

Punchbowl: в Сенате США нашли способ ускорить принятие санкций против РФ

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренного принятия законопроекта о санкциях против России, сообщает издание Punchbowl. Демократы предложили использовать процедуру, предусматривающую голосование по поправке к положениям документа, касающимся пошлин.

Такой шаг может позволить быстрее вынести законопроект на окончательное рассмотрение. Журналист Эндрю Дезидерио сообщил, что инициатива включает поправку сенаторов Рафаэля Уорнока и Билла Кэссиди, которая корректирует формулировки, связанные с тарифами.

Ранее стало известно, что законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.

Также Вашингтон ввел санкции против российских военных структур и физических лиц, сообщил Госдепартамент США. Под новые ограничения подпали два управления Минобороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

США
Россия
санкции
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
Психолог ответила, чем плохи гаджеты в роли няни для ребенка
В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России
Украинцы вошли в число лидеров по арестам в США
Трамп обрушился на главу Пентагона из-за нехватки ракет
Кадровый дефицит в ВСУ может привести к снижению призывного возраста
Уцелевшая после атомного удара русская скрипка вновь зазвучит в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии
«Метод террористов»: в МИД РФ высказались о действиях Украины
В АЛРОСА заявили о новом повороте на мировом рынке алмазов
Шпионы и сектанты? Новые версии пропажи Усольцевых — что известно
Трамп заявил, что все европейские армии слабые
Рядовой ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ с помощью гранаты
«Их больше миллиона»: зачем Зеленский врет о 50 000 убитых на СВО украинцах
Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли после атаки БПЛА
Омбудсмен назвала число пропавших жителей курского приграничья
В России вырос средний размер социальной пенсии
Москвич получил срок за комментарии о смертнице из метро «Лубянка»
В России изменится оформление билетов на общественный транспорт
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.