В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России

В США обсуждают ускоренное принятие санкций против России Punchbowl: в Сенате США нашли способ ускорить принятие санкций против РФ

Американские сенаторы рассматривают новый вариант ускоренного принятия законопроекта о санкциях против России, сообщает издание Punchbowl. Демократы предложили использовать процедуру, предусматривающую голосование по поправке к положениям документа, касающимся пошлин.

Такой шаг может позволить быстрее вынести законопроект на окончательное рассмотрение. Журналист Эндрю Дезидерио сообщил, что инициатива включает поправку сенаторов Рафаэля Уорнока и Билла Кэссиди, которая корректирует формулировки, связанные с тарифами.

Ранее стало известно, что законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.

Также Вашингтон ввел санкции против российских военных структур и физических лиц, сообщил Госдепартамент США. Под новые ограничения подпали два управления Минобороны РФ, сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.