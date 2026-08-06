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06 августа 2026 в 04:33

Кадровый дефицит в ВСУ может привести к снижению призывного возраста

Ветеран СВО Тарасов заявил о возможном снижения призывного возраста в ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кадровый дефицит в Вооруженных силах Украины может привести к снижению призывного возраста, считает руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Луганской Народной Республики Василий Тарасов. По его словам, которые передает ТАСС, ранее на Украине уже были сокращены категории граждан, имеющих право на отсрочку от службы, а также изменены условия бронирования для отдельных групп населения.

Вероятно, мобилизационный возраст на Украине все-таки снизят. Во всяком случае, кадровый голод в ВСУ уже давно никто не скрывает, и, на мой взгляд, все идет именно к снижению призывного возраста, — заявил он.

Эксперт также напомнил, что, по информации пророссийского подполья, украинским территориальным центрам комплектования поставлена задача ежемесячно мобилизовывать до 40 тыс. человек. Кроме того, в ВСУ проводится масштабная кадровая проверка, которую связывают с поиском дополнительных людских ресурсов для продолжения боевых действий.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 753 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также, по информации оборонного ведомства, удалось перехватить 16 управляемых авиационных бомб.

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