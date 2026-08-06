Шпионы и сектанты? Новые версии пропажи Усольцевых — что известно

Семья Усольцевых бесследно пропала в тайге под Красноярском более 10 месяцев назад. За это время следователи не нашли ни тел, ни следов возможного преступления. Какие появились новые версии исчезновения супругов Ирины и Сергея, а также их малолетней дочери Арины, что заявили в СК РФ — в материале NEWS.ru.

Какие версии пропажи Усольцевых рассматривают следователи и друг семьи

Следствие изучает две основные версии пропажи Усольцевых — несчастный случай и криминальную, сообщила ранее журналистам помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Приоритетная версия — это несчастный случай, также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», — сказала она.

Друг бизнесмена Усольцева медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев ранее предположил, что тела Ирины и Арины находятся в разных местах. Он допустил, что глава семьи остался жив. В качестве аргумента Дегтерев привел тот факт, что после пропажи мобильный телефон Усольцева оставался активным, а в социальных сетях фиксировались следы пользовательской активности.

«Их (Ирину и Арину. — NEWS.ru) уже не найдут, это тайга», — заявил он журналистам.

По словам Дегтерева, местность, где исчезла семья, полностью изменилась. Он предположил, что дальнейшие поиски не принесут результатов, так как в тайге «все заросло».

Могли ли Усольцевы стать жертвами преступления

СМИ выяснили, что в Красноярском крае разыскивают трех подозреваемых в тяжких преступлениях. На сайте красноярского СКР появились три ориентировки. В розыск были объявлены подозреваемые в убийстве, грабеже и преступлениях против несовершеннолетней. Одного из них ищут за развратные действия и принуждение школьницы к отправке интимных фото.

Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru не исключил, что исчезновение Усольцевых связано со случайной встречей с преступниками в тайге. Эксперт пояснил, что Усольцев хорошо знал местность, куда отправился вместе с женой и дочерью, и не мог заблудиться. Кроме того, его называют профессиональным походником.

Харламов допустил, что несчастный случай произошел сразу со всей семьей.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

«Могу предположить, что либо они на кого-то наткнулись, либо что-то увидели или сказали. Если бы двое взрослых и ребенок внезапно пропали, были бы зацепки. Исключение — они провалились в расщелину и не смогли выбраться», — пояснил Харламов.

Эксперт предположил, что в случае убийства Усольцевых преступники спрятали тела. Их могли сбросить в трещину между валунами или в глубокую расщелину, закопать или перевезти в другое место и там захоронить.

«Хотя у волонтеров и поисковиков есть профессиональные приборы и тепловизоры, они видят много того, что скрыто под землей, я в большей степени склоняюсь к криминальной версии», — резюмировал специалист.

Могли ли Усольцевы уехать из РФ с помощью религиозной организации

Подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников напомнил в беседе с NEWS.ru, что ранее в СМИ появилась информация о возможном участии Усольцева в религиозных организациях. По версии эксперта, Сергей мог быть пастором евангелистской организации «Новая жизнь».

«Эту гипотезу нельзя исключать, но она не является основной, — считает Иванников. — Если Усольцев посещал религиозные конфессии, которые спонсируются за счет иностранных государств и запрещены в России, это говорит о том, что он мог заниматься скрытой разведывательной деятельностью».

По версии Иванникова, разведчики прикрываются религиозными организациями, чтобы покинуть страну. Такие легенды удобны для разведывательных операций: они не только объясняют, но и оправдывают любые неблаговидные поступки, добавил он.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как рассказывал журналистам Дегтерев, Усольцев, предположительно, был одним из пасторов общины «Движения веры», также известного как «неопятидесятники», в Железногорске. Медик отметил, что его приглашали на одно из собраний общины.

По его словам, на встрече «Движения веры» собрались культурные и образованные люди. В какой-то момент на трибуну взошел проповедник-англичанин и на хорошем русском языке прочитал проповедь, после чего присутствующие начали кричать и бесноваться, утверждает Дегтерев.

Член Российской ассоциации центров изучения религий и сект кандидат исторических наук Александр Чаусов предположил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы могли уехать за рубеж. По информации СМИ, с 1999 года глава семьи возглавлял «Международный центр развития», участвовавший в американской программе «Инициатива атомных городов».

«Могу предположить, что семья Усольцевых могла осесть в США либо в Западной Европе, Азии, на Бали, Сейшелах или в Индии. Тренеры личностного роста очень любят эти места как средоточие экзотических духовных практик», — говорит эксперт.

Тем не менее ранее пресс-служба СК по Красноярскому краю сообщила об отсутствии каких-либо данных, свидетельствующих о преднамеренном отъезде Усольцевых в другую страну.

«Никаких подтверждений резкой смены места жительства родственников нет», — подчеркнули следователи.

Как долго будут искать Усольцевых

Поиски Усольцевых продолжаются и будут идти до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут какую-либо информацию об исчезновении семьи, заявила ранее представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Семья Усольцевых в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — пояснила она.

Что случилось с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края.

Эксперты выдвигали разные версии пропажи туристов — от бытовых до фантастических. Уфолог Александр Петухов не исключил, что Усольцевых похитил НЛО, замаскированный под «облако-торпеду». Криптозоолог Андрей Строганов предположил, что семья провалилась в параллельный мир.

В России учредили фонд «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По мнению его членов, пропавшая семья могла проживать в глухой таежной избушке.

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