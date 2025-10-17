Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:16

Уфолог предположил, мог ли НЛО похитить семью Усольцевых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Линзовидные облака являются идеальной маскировкой для неопознанного летающего объекта, который мог похитить пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых, заявил NEWS.ru уфолог Александр Петухов. По его словам, подобные облака обладают уникальными стационарными свойствами, которые делают их совершенным прикрытием.

Есть так называемые линзовидные облака. В немецкой литературе они называются «облака-торпеды». Это действительно совершенно реальные облака нижнего яруса. Благодаря особенностям их образования они могут часами зависать на одном месте. Ну, действительно, как необычный НЛО. Если НЛО обладает некими свойствами камуфляжа, то лучше, чем линзовидное облако их ничего не закумуфлирует. Просто под эти облака очень удобно замаскировать те же самые диски. Я предполагаю, что если семью Усольцевых и похитил НЛО, то он замаскировался под «облака-торпеды», — пояснил Петухов.

Ранее криптозоолог, кандидат биологических наук Андрей Строганов заявил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла оказаться в параллельной реальности. По его словам, также нельзя исключать версию с нападением диких животных.

уфологи
пропавшие
леса
НЛО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ возьмет под контроль безопасность российского города
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.