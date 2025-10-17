Уфолог предположил, мог ли НЛО похитить семью Усольцевых

Линзовидные облака являются идеальной маскировкой для неопознанного летающего объекта, который мог похитить пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых, заявил NEWS.ru уфолог Александр Петухов. По его словам, подобные облака обладают уникальными стационарными свойствами, которые делают их совершенным прикрытием.

Есть так называемые линзовидные облака. В немецкой литературе они называются «облака-торпеды». Это действительно совершенно реальные облака нижнего яруса. Благодаря особенностям их образования они могут часами зависать на одном месте. Ну, действительно, как необычный НЛО. Если НЛО обладает некими свойствами камуфляжа, то лучше, чем линзовидное облако их ничего не закумуфлирует. Просто под эти облака очень удобно замаскировать те же самые диски. Я предполагаю, что если семью Усольцевых и похитил НЛО, то он замаскировался под «облака-торпеды», — пояснил Петухов.

Ранее криптозоолог, кандидат биологических наук Андрей Строганов заявил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла оказаться в параллельной реальности. По его словам, также нельзя исключать версию с нападением диких животных.