11 января 2026 в 18:19

Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье

На Кипре ищут пропавшего экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера

Владислав Баумгертнер Владислав Баумгертнер Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Власти Кипра официально объявили в розыск российского предпринимателя Владислава Баумгертнера, пропавшего несколько дней назад. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило в соцсети Х ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера.

Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, <…> гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле, — указали в ведомстве.

К поискам привлечены не только полицейские подразделения, но и добровольцы из числа гражданской обороны. Основные следственные мероприятия переместились в горную местность близ деревни Писсури, расположенную между Лимасолом и Пафосом. Район был оцеплен после того, как техническим специалистам удалось отследить координаты последнего включения мобильного телефона пропавшего.

Ситуация находится под пристальным вниманием официальных представителей Российской Федерации на острове. Дипломаты поддерживают постоянную связь с местными правоохранительными органами.

Ранее в Москве пропал экс-депутат Госдумы Николай Герасименко. Пожилой политик пошел выгуливать собаку породы акита-ину по кличке Кей и бесследно исчез. Близкие забили тревогу, когда он перестал выходить на связь. Отыскать его помогли внимательные прохожие.

