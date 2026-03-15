«Не привез»: Песков указал на важную деталь в визите представителя Макрона Песков заявил об отсутствии позитивных сигналов от Франции по Украине

Россия не услышала «позитивные сигналы» о завершении конфликта на Украине от представителя Франции во время визита в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Financial Times. Он также отметил, что переговоры о завершении конфликта поставили на паузу, поскольку у США в данный момент другие приоритеты.

Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что война на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Киева со стороны Парижа. Он добавил, что партнеры республики могут рассчитывать на помощь.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо между тем назвал Макрона безумцем из-за обещания выделить Украине кредит на €90 млрд и ввести против России 20-й пакет санкций. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота.