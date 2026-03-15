Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 13:28

«Не привез»: Песков указал на важную деталь в визите представителя Макрона

Песков заявил об отсутствии позитивных сигналов от Франции по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не услышала «позитивные сигналы» о завершении конфликта на Украине от представителя Франции во время визита в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Financial Times. Он также отметил, что переговоры о завершении конфликта поставили на паузу, поскольку у США в данный момент другие приоритеты.

Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего, — подчеркнул Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что война на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Киева со стороны Парижа. Он добавил, что партнеры республики могут рассчитывать на помощь.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо между тем назвал Макрона безумцем из-за обещания выделить Украине кредит на €90 млрд и ввести против России 20-й пакет санкций. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота.

Кремль
Дмитрий Песков
Украина
Франция
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.