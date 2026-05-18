Новые «Папины дочки», театр, мнение об СВО: как живет актер Филипп Бледный

Актер Филипп Бледный продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Бледный

Филипп Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском в семье заслуженного артиста России Анатолия Бледного. Его брат Илья Бледный тоже стал актером кино и дубляжа.

Актер окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Популярность ему принесла роль Веника в комедийном сериале «Папины дочки».

«Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне 36 лет. В новом сериале Веник уже отец семейства. На помощь ему приходят тети, которых, кстати, в сериале много. Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сестрам своей жены. Кстати, в реальной жизни я бы, наверное, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — один, два или пять», — рассказывал артист KP.RU.

Бледный также снимался в лентах «Полнолуние», «Два Антона», «Сыщик Самоваров», »Кухня», «Фитнес», «СССР», «Тихие воды», «Два холма», «Артист с большой дороги», «Папины дочки. Новые», «Обе две» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Бледного

Филипп Бледный не раскрывает подробности личной жизни, но в 2023 году он заявил, что его сердце свободно.

Филипп Бледный Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Я могу сказать, что одинок сейчас, это не секрет. Вопрос в другом. Когда я не одинок, то всегда очень оберегаю женщину, которая рядом со мной. У меня были серьезные отношения с актрисами. В этом случае ты понимаешь, что таким людям не нужна опека, потому что они в этом же котле варятся и примерно понимают, каково это. Но я встречался не только с актрисами. Для людей не из этой области все это жутко, странно, страшно. Сегодня можно что угодно пробить — начиная от страницы в соцсети и до личного телефона — и писать такие вещи, что волосы дыбом встают», — сказал актер в YouTube-шоу «Проговори».

Чем сейчас занимается Бледный

Филипп Бледный продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Игроки», «Ромео и Джульетта», «Любимая женщина Дон Жуана» и «Стакан воды, или Заговор по-английски».

В 2025 году артист снялся в картинах «Папины дочки. Мама вернулась» и «Снеговик». В скором времени также выйдет комедия «Леськин дом» с Бледным.

Помимо этого, начались съемки шестого сезона «Папины дочки. Новые». В центре сюжета — неожиданный поворот. Даша (Анастасия Сиваева) застает дома психолога Татьяну (Ксения Теплова) наедине с Веником. Вспылив, она соглашается на предложение о работе во Владивостоке. Это решение приводит в ужас Веника, и он не знает, как помешать ее отъезду.

Тему спецоперации Бледный не комментировал.

