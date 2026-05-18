Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка

В адрес главы Большесолдатского района Владимира Зайцева назначена служебная проверка после нецензурных выражений во время заседания правительства Курской области с участием губернатора Александра Хинштейна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу облправительства. Его действиям дадут правовую оценку.

По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района, — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время онлайн-встречи. Губернатор поднял тему перебоев воды в селе Любимовка. Затем он несколько раз уточнил, слышит ли его глава района. В ответ Зайцев выругался, попросив в нецензурной форме отстать от него.

